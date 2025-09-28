Ισραηλινός βομβαρδισμός αποθήκης όπλων της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε μια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Αυτή η αποθήκη χρησιμοποιείτο από την τρομοκρατική οργάνωση για να σχεδιάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», υπογράμμισε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι «η παρουσία αυτών των τρομοκρατικών εγκαταστάσεων αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

🎯STRUCK: Hezbollah weapons storage facilities in southern Lebanon used to advance and carry out attacks against the State of Israel.



The presence of these sites violates the understandings between Israel and Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2025

Breaking | Israeli Strikes Hit South Lebanon



Israeli warplanes carried out three airstrikes on the town of Jarmaq in the Jezzine district of southern Lebanon, all targeting the same location.



➤ A separate strike hit Houmine al-Fawqa in the Nabatieh district, reportedly… pic.twitter.com/2RmJg4dvmW — Drop Site (@DropSiteNews) September 28, 2025

Η Χεζμπολάχ άνοιξε ένοπλο μέτωπο κατά του Ισραήλ στην αρχή του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, ισχυριζόμενη ότι ενεργούσε υπέρ της Χαμάς, συμμάχου της.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν φτάνοντας σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, που έληξε με εκεχειρία στις 27 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τακτικά στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η τρομοκρατική σιιτική οργάνωση, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του Λιβάνου, δέχεται έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος και ο λιβανικός στρατός έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ισραήλ. Η φιλοϊρανική οργάνωση αρνείται να αφοπλιστεί.

Λίβανος: Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία Νασράλα η Χεζμπολάχ επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να αφοπλιστεί

Συγκεκριμένα, «η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αφοπλιστεί» επανέλαβε το Σάββατο ο ηγέτης της, Ναΐμ Κάσεμ ενώπιον δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη της δολοφονίας του προκατόχου του Κάσεμ, Χασάν Νασράλα από ισραηλινή επίθεση πριν ένα χρόνο.

«Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας. Δεν θα επιτρέψουμε τον αφοπλισμό. Θα αντιμετωπίσουμε (...) αυτή την υπαρξιακή μάχη» και «είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε», είπε ο Κάσεμ.

Η ομιλία του μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί μπροστά από το μαυσωλείο του Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό, όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω του φόβου εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών, η λιβανική κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε τον Αύγουστο από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν κατέθεσε τα όπλα της όταν έληξε ο εμφύλιος (1975-90) στον Λίβανο. Αντιτίθεται στον αφοπλισμό της κατηγορώντας τις αρχές ότι παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αφού κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλά χρόνια, βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024. Η ηγεσία της αποδεκατίστηκε και ένα μέρος του οπλισμού της καταστράφηκε.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο θάνατος Νασράλα, που λατρευόταν από τους υποστηρικτές του και ο οποίος ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια, αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την οπλισμένη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση, που έχασε τους περισσότερους από τους στρατιωτικούς ηγέτες της στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος μετέβη στη Βηρυτό ειδικά για να παραστεί στην τελετή επετείου δολοφονίας Νασράλα, κάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο. Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει τον θάνατο του ηγέτη της.

Το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης τίμησαν την επέτειο της δολοφονίας Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας παρά τη διαφωνία των αρχών.



