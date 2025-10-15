Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος διαψεύδει δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην πρώτη φάση», δηλώνει ο αξιωματούχος, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Θα μιλήσουμε για τη δεύτερη φάση, όταν ολοκληρώσουμε την πρώτη», σημείωσε.

Ο ίδιος προσθέτει ότι υπάρχουν μεσαίας τάξης Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όμως βρίσκονται εκεί για να συζητήσουν την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των ομήρων και την πλήρη εφαρμογή της πρώτης φάσης.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία τους, ότι θα αφοπλιστούν. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!».

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Η Χαμάς ενημέρωση τους διαμεσολαβητές της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα πως θα αρχίσει τη μεταφορά άλλων τεσσάρων με έξι σορών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ την Τρίτη, όπως δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.