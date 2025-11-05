Ισραηλινή μιλά για την ομηρία της στο Ιράκ - Πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε όμηρος στο Ιράκ και είχε υποστεί βασανιστήρια η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τσουρκόβ καθώς τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ τη θεωρούσαν κατάσκοπο. Όπως η Τουρκόβ διηγείται στους New York Times, τα μέλη της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων στις ΗΠΑ «με χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά ως σάκο του μποξ και με μαστίγωσαν παντού», ανέφερε.

Διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Princeton του Νιου Τζέρσεϊ, η Τσουρκόβ απήχθη στις 21 Μαρτίου 2023, όταν μια γυναίκα που της είχε ζητήσει να συναντηθούν σε ένα καφενείο της Βαγδάτης για να τη βοηθήσει στην έρευνα για το ISIS δεν εμφανίστηκε ποτέ.

The story of my kidnapping by Kataeb Hezbollah, an Iraqi militia serving Iran, 903 days of captivity, and liberation thanks to threats of the Trump Administration https://t.co/1wM34fcLFQ By @adamrasgon, @IKershner & @ronenbergman — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) November 5, 2025

Ειδικότερα, η φοιτήτρια βρισκόταν στο Ιράκ για να μελετήσει το σιιτικό κίνημα και συμφώνησε να συναντήσει τη γυναίκα, αφού της είχε πει ότι είχαν έναν κοινό φίλο. Ωστόσο, η συνάντηση δεν έγινε καθώς η γυναίκα δεν εμφανίστηκε. Η Ελίζαμπεθ επέστρεφε σπίτι της και τότε απήχθη από άνδρες που επέβαιναν σε ένα μαύρο SUV, σύμφωνα με την Daily Mail.

Όταν οι απαγωγείς συνειδητοποίησαν ότι η Τσουρκόβ ήταν από το Ισραήλ, τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ πίστεψαν ότι ήταν κατάσκοπος.

Τα κωδικοποιημένα μηνύματα

Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες μέχρι η ισραηλινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Τσουρκόβ ως όμηρο και μερικοί ακόμη για να αποδείξει η ιρακινή κυβέρνηση ότι ήταν ζωντανή.

Freed hostage Elizabeth Tsurkov details torture, sexual assault by Iraqi captors https://t.co/OUJKr0mCwW — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 5, 2025

Σε βίντεο που είχε προβληθεί στην ιρακινή τηλεόραση τον Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ είχαν αναγκάσει -όπως λέει- την Ελίζαμπεθ να πει ότι εργαζόταν για τη CIA και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, χρησιμοποίησε κωδικοποιημένα μηνύματα για να αποκαλύψει τα όσα βίωνε. Για να δείξει ότι της έκαναν ηλεκτροπληξία είπε ότι ζούσε στη γειτονιά Gan HaHashmal. «Hashmal» είναι η εβραϊκή λέξη για τον ηλεκτρισμό.

Στο μεταξύ, επινόησε ονόματα για τους υποτιθέμενους εκπαιδευτές της, λέγοντας ότι συνεργαζόταν με έναν άνδρα που ονομαζόταν «Ethan Numia». «Inuim» είναι η εβραϊκή λέξη για βασανιστήρια.