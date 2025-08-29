Ο πρωθυπουργός των Χούθι στην Υεμένη φέρεται να σκοτώθηκε κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συνεργάτες του.

Από τις αναφορές φαινόταν ότι η επίθεση αυτή ήταν ξεχωριστή από εκείνη της Πέμπτης, η οποία φέρεται να είχε στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι καθώς συγκεντρώνονταν εκτός της πρωτεύουσας για να ακούσουν ομιλία του ηγέτη της ομάδας, Αμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

🔴 UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana'a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Τα αποτελέσματα εκείνης της επίθεσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως, αν και πολιτικές πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Channel 13 την Πέμπτη ανέφεραν ότι «η κατεύθυνση [των εκτιμήσεων] είναι θετική, φαίνεται ότι η επίθεση πέτυχε», και το Ynet ανέφερε ότι «η εκτίμηση ότι ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ηγεσία των Χούθι εξαλείφθηκε στην επίθεση αυξάνεται».

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στοχοποιήθηκαν ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι.

Ο υπουργός Άμυνας, Μοχάμαντ Νάσερ αλ-Αττάφι, κατέχει τη θέση από το 2016 και θεωρείται ο ανώτατος αξιωματούχος στη στρατιωτική ιεραρχία της οργάνωσης, σύμφωνα με το Channel 12.

Houthi Minister of Defense, Major General Mohamed al-Atifi, and Chief of General Staff, Major General Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, are both believed to have been killed in today’s wave of airstrikes by the Israeli Air Force against the Yemeni capital of Sana’a in… pic.twitter.com/dUVwBu4WIB — OSINTdefender (@sentdefender) August 29, 2025

Αναφέρεται ότι είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τη Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν και με τη Χεζμπολάχ, και συμμετείχε άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.

The art of Israel’s hands in Sanaa.



The occupying regime in Iran will be the next target! pic.twitter.com/tBQ6NBtvfo — 🎗️pooria pournazeri⚔️ #KingRezaPahlavi 🦁👑☀️🇮🇱 (@pournazeri) August 28, 2025

Επίσης στοχοποιήθηκε ο αρχηγός επιτελείου των Χούθι, Μοχάμαντ Αλ-Γκαμάρι, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν σκοτώθηκε, από ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη τον Ιούνιο, ενώ ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν σε εξέλιξη.

Ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 την Πέμπτη ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να στοχεύσει την ηγεσία των Χούθι ως μέρος διαφορετικής επίθεσης στη Σαναά την Κυριακή, αλλά τελικά περίμενε μέχρι την Πέμπτη.