Ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη: Νεκρός ο πρωθυπουργός και ο υπουργός άμυνας των Χούθι (pics&vids)
@pournazeri via X
@pournazeri via X
Times of Israel

Ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη: Νεκρός ο πρωθυπουργός και ο υπουργός άμυνας των Χούθι (pics&vids)

29/08/2025 • 12:12
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
29/08/2025 • 12:12
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρωθυπουργός των Χούθι στην Υεμένη φέρεται να σκοτώθηκε κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συνεργάτες του.

Από τις αναφορές φαινόταν ότι η επίθεση αυτή ήταν ξεχωριστή από εκείνη της Πέμπτης, η οποία φέρεται να είχε στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι καθώς συγκεντρώνονταν εκτός της πρωτεύουσας για να ακούσουν ομιλία του ηγέτη της ομάδας, Αμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Τα αποτελέσματα εκείνης της επίθεσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως, αν και πολιτικές πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Channel 13 την Πέμπτη ανέφεραν ότι «η κατεύθυνση [των εκτιμήσεων] είναι θετική, φαίνεται ότι η επίθεση πέτυχε», και το Ynet ανέφερε ότι «η εκτίμηση ότι ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ηγεσία των Χούθι εξαλείφθηκε στην επίθεση αυξάνεται».

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στοχοποιήθηκαν ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι.

Ο υπουργός Άμυνας, Μοχάμαντ Νάσερ αλ-Αττάφι, κατέχει τη θέση από το 2016 και θεωρείται ο ανώτατος αξιωματούχος στη στρατιωτική ιεραρχία της οργάνωσης, σύμφωνα με το Channel 12.

Αναφέρεται ότι είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τη Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν και με τη Χεζμπολάχ, και συμμετείχε άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.

Επίσης στοχοποιήθηκε ο αρχηγός επιτελείου των Χούθι, Μοχάμαντ Αλ-Γκαμάρι, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν σκοτώθηκε, από ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη τον Ιούνιο, ενώ ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν σε εξέλιξη.

Ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 την Πέμπτη ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να στοχεύσει την ηγεσία των Χούθι ως μέρος διαφορετικής επίθεσης στη Σαναά την Κυριακή, αλλά τελικά περίμενε μέχρι την Πέμπτη.

ΙΣΡΑΗΛ
ΧΟΥΘΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα