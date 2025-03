Ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε ανατολικό και νότιο Λίβανο (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα, στα ανατολικά, καθώς και στον νότιο Λίβανο, χώρα με την οποία το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία εκεχειρίας στις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ένα πλήγμα στόχευε μια «στρατιωτική εγκατάσταση» που περιλάμβανε μια «υπόγεια τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή της Μπεκάα. Το δεύτερο, στα νότια, έγινε εναντίον άλλης στρατιωτικής εγκατάστασης απ’ όπου εκτοξεύονταν ρουκέτες.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ANI είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι «εχθρικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή Σααρά, κοντά στην πόλη Τζάντα της Μπεκάα» ενώ ένα δεύτερο πλήγμα έγινε στην περιφέρεια της πόλης Ταράγια, επίσης στον ανατολικό Λϊβανο.

Επίσης, «τέσσερις πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν σε μια ζώνη «ανάμεσα στην Τζμπάα, τη Ζαχλέτι και τη Σάνια», στα νότια.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

