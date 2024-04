Ισραηλινά ΜΜΕ: Τα τρία σενάρια αντίδρασης του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις του Ιράν

Στην αντίδραση του Ισραήλ εστιάζεται η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας, μετά την αναχαίτιση της μεγάλης ιρανικής επίθεσης με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς ο κίνδυνος γενικευμένης σύρραξης συνεχώς αυξάνεται και η ανησυχία για ένα «ντόμινο» δυσάρεστων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει, όσο ποτέ άλλοτε, επίκαιρος.

Το Ισραήλ αναχαίτισε τη μεγάλη ιρανική επίθεση, με τη συνδρομή αμερικανικών, βρετανικών και γαλλικών μαχητικών, καθώς και την αεράμυνα της Ιορδανίας. Πώς όμως θα αντιδράσει το Ισραήλ μετά τη πρωτοφανή επίθεση που δέχτηκε στο έδαφός του είναι το ερώτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα.

Προς το παρόν, το ενδεχόμενο μιας δυναμικής απάντησης του Τελ Αβίβ απομακρύνεται, όπως διαφαίνεται μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της οποίας τάχθηκε υπέρ των αντιποίνων κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον τρόπο και το χρόνο που θα δοθεί η απάντηση δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι την Κυριακή.

Απευθυνόμενος στα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι τα σχέδια για επιθετική και αμυντική δράση έχουν εγκριθεί μετά την επίθεση του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είπε: «Η Χαμάς και το Ιράν θέλουν να πυροδοτήσουν τη Μέση Ανατολή και να κλιμακώσουν», προσθέτοντας ότι οι IDF παραμένουν «σε υψηλή επιφυλακή».

«Μολονότι δεχτήκαμε επίθεση από το Ιράν, δεν χάσαμε από τα μάτια μας, ούτε για μια στιγμή, τη ζωτική αποστολή μας στη Γάζα, που συνίσταται να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, εντολοδόχου του Ιράν», δήλωσε το ίδιο βράδυ ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι «το Ισραήλ κατέστησε σαφές στην Αμερική ότι δεν επιδιώκει μια μεγάλη κλιμάκωση με το Ιράν», ενώ, στο ίδιο μέσο, Ισραηλινός αξιωματούχος, επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει απάντηση στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει σε συνολικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αναμενόμενη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν θα είναι εντός των επόμενων 48 ωρών, αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από επίσημες πηγές, ενώ τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις:

Στη χθεσινή επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι το Ισραήλ θα πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση απέναντι στο Ιράν και ότι περαιτέρω αντίποινα μπορεί να μην είναι απαραίτητα.

Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δηλώνει στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή, αφού βοήθησαν το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στην επίθεση του Ιράν.

President Joe Biden warned Prime Minister Benjamin Netanyahu that the US will not take part in a counter-offensive against Iran, an option that Netanyahu's war cabinet favored after a mass drone and missile attack on Israeli territory https://t.co/ikHKa4p74k pic.twitter.com/2CxfjkapU5