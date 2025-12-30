Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εμπλοκή της Τουρκίας στη Γάζα, το Ισραήλ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποκλείσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Συμβούλιο Ειρήνης (BoP) που συγκροτεί ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Jerusalem Post.

Το ζήτημα τέθηκε στο πλαίσιο συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων και ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, με αντικείμενο τη συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Παράλληλα, το Ισραήλ άσκησε βέτο στη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που προβλέπεται να αναπτυχθεί στην επόμενη φάση του σχεδίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το θέμα τη Δευτέρα, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο, και δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι κάτι καλό», αναφερόμενος στην πιθανή παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία ήταν εξαιρετική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης: «Γνωρίζω τον Ερντογάν πολύ καλά και, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος. Τον εμπιστεύομαι και τον σέβομαι. Το ίδιο και τον Νετανιάχου».

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εργάζονται επίσης για τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, της τουρκικής συμμετοχής στην ανοικοδόμηση της Γάζας. «Στο Ισραήλ υπάρχει ανησυχία ότι η τουρκική εμπλοκή σε ανθρωπιστικά ζητήματα και στις προσπάθειες ανοικοδόμησης θα μπορούσε να προσφέρει στην Άγκυρα σημαντικό πλεονέκτημα ελέγχου στη Λωρίδα», δήλωσε στην Jerusalem Post πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, καθώς και τη συγκρότηση μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης από Παλαιστίνιους, η οποία θα εγκριθεί από το Ισραήλ έπειτα από διαδικασία ελέγχου, βάσει καταλόγου υποψηφίων που θα έχει υποβληθεί.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο Ερντογάν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, εν μέρει επειδή η Τουρκία - μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ - αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της συμφωνίας που έχει υπογραφεί με τη Χαμάς. Προς το παρόν, ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην Washington Post ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη σύνθεση του Συμβουλίου.

Τουρκία και Ισραήλ σε αντιπαράθεση για τη Σομαλιλάνδη

Την Τρίτη, λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος, ο Ερντογάν φιλοξένησε τον πρόεδρο της Σομαλίας, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, όπως αναφέρει και το Reuters, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη Σομαλιλάνδη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Άγκυρα σχεδιάζει να ξεκινήσει υπεράκτιες ενεργειακές γεωτρήσεις ανοικτά των ακτών της Σομαλίας το 2026, βάσει διμερούς συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η Τουρκία ενισχύει τον στόλο της με δύο νέα γεωτρύπανα.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Τουρκία σχεδιάζει τη δημιουργία διαστημικής εγκατάστασης στη Σομαλία στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.