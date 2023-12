Σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα - «Θα εξαλείψουμε τη Χαμάς» δηλώνει ο Νετανιάχου

Μάχες στη Λωρίδα της Γάζας μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού για την επανέναρξή τους, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Χαμάς ότι παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της. H προσωρινή εκεχειρία είχε παραταθεί δύο φορές. Κατά τη διάρκειά της, απελευθερώθηκαν 110 όμηροι που είχαν υποστεί σκληρή δοκιμασία –σωματικά και ψυχικά– στα χέρια της Χαμάς.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.



The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Χάρτης των IDF χωρίζει τη Γάζα σε ζώνες για την ασφάλεια των κατοίκων

Χάρτη που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε εκατοντάδες μικρές ζώνες δημοσίευσαν οι IDF προκειμένου οι κάτοικοι να ενημερώνονται για τις ζώνες ενεργού μάχης, ώστε να τις αποφεύγουν, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χάρτη για να καλέσει τους Παλαιστίνιους από συγκεκριμένες περιοχές να εκκενώσουν την περιοχή όταν η χερσαία επίθεση των IDF επεκταθεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, αντί να απαιτήσει μαζικές εκκενώσεις όπως έκανε στο βόρειο τμήμα της Γάζας, τονίζουν οι IDF σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Οι IDF δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση των αμάχων της Γάζας για την ασφάλειά τους στο επόμενο στάδιο του πολέμου.

Ο χάρτης που δημοσιεύθηκε χωρίζει το έδαφος της Γάζας σε ζώνες σύμφωνα με αναγνωρίσιμες περιοχές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να προσανατολιστούν και να εκκενωθούν από συγκεκριμένα σημεία για την ασφάλειά τους, αν χρειαστεί.

Ο ιστότοπος και ο εκπρόσωπος των IDF στα αραβικά δημοσίευσαν τις σχετικές πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτός ο χάρτης για τους πολίτες της Γάζας δημοσιεύθηκε σε ανακοινώσεις που διανεμήθηκαν από τις IDF στη Γάζα:

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι οι IDF ρίχνουν φυλλάδια στο Χαν Γιουνίς, της Νότιας Γάζας, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν», αναφέρεται στην ανάρτηση.

The IDF published information regarding the evacuation of Gazan civilians for their safety in the next stage of the war.



The map published divides the territory of Gaza into zones according to recognizable areas. This enables the residents of Gaza to orient themselves and to… — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Παρά την επανέναρξη του πολέμου, οι συνομιλίες για παράταση της ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, προκείμενου να απελευθερωθούν κι άλλοι όμηροι, μεταδίδουν BBC και CNN, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Μια ανώνυμη παλαιστινιακή πηγή λέει στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών. Στο μεταξύ, το γραφείο του AFP στο Κατάρ επικαλείται επίσης μια άγνωστη πηγή που λέει το ίδιο.

Heavy fighting was reported in Gaza as Israel's military said it had resumed combat operations against Hamas after accusing the Palestinian militant group of violating a temporary truce by firing rockets towards Israeli territory https://t.co/KDHZwfMkJ6 pic.twitter.com/LoQGovhiOI — Reuters (@Reuters) December 1, 2023

Σειρήνες ηχούν στο νότιο Ισραήλ, όπως κάνουν γνωστό με δύο ανακοινώσεις τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

🚨More sirens sounding in southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

🚨Sirens sounding in southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ, βομβαρδίζονται βόρειοι τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, το Γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως η Χαμάς δεν προχώρησε στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της προσωρινής εκεχειρίας και ότι η Χαμάς προχώρησε σε νέο μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του Ισραήλ.

«Με την επανεκκίνηση των μαχών, το Ισραήλ δεσμεύεται να πετύχει τους στόχους του σε ό,τι αφορά τον πόλεμο», ανέφερε εξάλλου το Γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ισραήλ: Αναχαιτίσαμε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλους Ρουκέτα αναχαίτισε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας. Η εκτόξευση της ρουκέτας προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων της αεράμυνας σε περιοχές γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα, και συνέβη περίπου μία ώρα προτού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας βάσει της οποίας τέθηκε εφαρμογή η ανακωχή την 24η Νοεμβρίου.

🔴 Following sirens that sounded in communities near Gaza, the IDF Aerial Defense Array successfully intercepted a launch from Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση από πλευράς της Χαμάς, ούτε ανάληψη ευθύνης.

Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή, σημειώνει το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Καν. Μία άλλη ρουκέτα, ωστόσο, είχε εκτοξευθεί νωρίτερα (συνεπώς δύο ρουκέτες), λίγη ώρα μάλιστα αφότου άρχισε η παύση των εχθροπραξιών, υπενθυμίζει ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσαν να πετούν μαχητικά και drones στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το Shebab News Agency («Πρακτορείο Ειδήσεων της Νεολαίας»), το οποίο θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρά και εκρήξεις στον τομέα αυτό.

Ούτε τα μέρη, ούτε το Κατάρ, που μεσολαβεί ανάμεσά τους, ανακοίνωσαν παράταση της συμφωνίας. Τυπικά η ανακωχή τερματίζεται σε λίγα λεπτά (στις 07:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Γιατρός που περιέθαλψε ομήρους: Η Χαμάς είναι σκληρή

Μαρτυρίες των ομήρων στα χέρια της Χαμάς που «είναι δύσκολο κανείς να τις αντέξει» έχει ακούσει Ισραηλινός στρατός που θεραπεύει ομήρους που επέστρεψαν από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν οι Times of Israel.

Τα άτομα έχουν «υποστεί σκληρή δοκιμασία, σωματικά και ψυχικά», λέει ο Δρ Itai Pessach, διευθυντής του νοσοκομείου παιδιών Safra στο Ιατρικό Κέντρο Sheba, σε συνέντευξη Τύπου.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω την κραυγή τους να ακουστεί", λέει. "Ο κόσμος πρέπει να μάθει πόσο κακή και σκληρή είναι η συμπεριφορά της Χαμάς».

Λέει ότι δεν μοιράζεται λεπτομέρειες λόγω της ιδιωτικής ζωής των ασθενών και λέει ότι είναι δική τους δουλειά να πουν τις ιστορίες τους στο κοινό.

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023 07:46