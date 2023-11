Ισραήλ: Θερμή υποδοχή στους ομήρους που απελευθερώθηκαν (vid)

Εκατοντάδες Ισραηλινοί πολίτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του δρόμου στο Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, από τον οποίο πέρασαν τα ασθενοφόρα με τους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς. Η αυτοκινητοπομπή κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Χατζερίμ κοντά στη Μπερσεμπά.

Οι πολίτες κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και ζητωκραύγαζαν υπέρ των απελευθερωθέντων ομήρων, οι οποίοι τους χαιρετούσαν μέσα από τα ασθενοφόρα.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από τη στιγμή που οι τρομοκράτες της Χαμάς παρέδιδαν τους ομήρους στους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα.

According to footage broadcast by Al-Jazeera, Hamas handed over some of the hostages to the Red Cross in Gaza City. They were then handed over to the IDF in central Gaza and taken into Israel. The footage may indicate the hostages were being held in areas of Gaza City that the… pic.twitter.com/ZL9pZeeSV3