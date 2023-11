Αυτοί είναι οι 14 Ισραηλινοί που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς

Εννέα παιδιά, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας με ρωσική υπηκοότητα είναι οι 14 Ισραηλινοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς. Οι 12 παραδόθηκαν στην κεντρική Γάζα από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό, ένας (σύμφωνα με πληροφορίες μια 84χρονη) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τέσσερις ακόμα μεταφέρθηκαν στη Ράφα, στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και από εκεί θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι τέσσερις γυναίκες και εννέα παιδιά, μεταξύ των οποίων και η 4χρονη Αμερικανοϊσραηλινή Άμπιγκελ. Οι δέκα από τους 13 είναι μέλη τριών οικογενειών.

The Government of Israel embraces the 17 hostages who are returning to Israel today: 14 of our citizens and three foreign nationals, who have returned to Israeli territory. Their families have been updated by the responsible officials that they are en route to the country. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 26, 2023

The Goldstein-Almog family

Chen Goldstein-Almog (48)

Agam Goldstein-Almog (17)

Gal Goldstein-Almog (11)

Tal Goldstein-Almog (8)



The Elyakim Family

Dafna Elyakim (15)

Ela Elyakim (8) — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 26, 2023

Fourteen more Israeli hostages are home. But none of us are free till ALL the rest are free. No one left behind. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/AKqnQNTTxn — Eylon Levy (@EylonALevy) November 26, 2023

Μεταξύ των ομήρων, είναι, όπως προαναφέρθηκε, η 4χρονη Αβιγκέιλ Ιντάν, με αμερικανική υπηκοότητα, της οποίας οι γονείς δολοφονήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και τα δύο αδέλφια της επίσης απήχθησαν από τους τρομοκράτες στο κιμπούτς Κφαρ Άζα.

Η Χαγκάρ Μπροντέζ 40 ετών με τα τρία παιδιά της Όφρι 10 ετών, Γιουβάλ 9 ετών και Ορίγια 4 ετών, που απήχθησαν επίσης από το Κφαρ Άζα.

Η 48χρονη Τσεν Αλμόγκ Γκολντστάιν και τα τρία παιδιά της, Αγκάμ 17 ετών, Γκαλ 11 ετών και Ταλ 9 ετών, που επίσης απήχθησαν από το Κφαρ Άζα.

Η 84χρονη Άλμα Αβραχάμ που απήχθη από το Ναχάλ Οζ.

Η 64χρονη νοτιοαφρικανικής καταγωγής Αβίβα Σίεγκελ που απήχθη από το Κφαρ Άζα μαζί με τον σύζυγό της, Αμερικανό υπήκοο, Κιθ Σίγκελ, που πιστεύεται ότι κρατείται ακόμα στη Γάζα.

Τα αδέλφια Έλα και Ντάφνα Ελιακίμ, 8 και 15 ετών αντίστοιχα, που απήχθησαν από το Ναχάλ Οζ.

Ο 25χρονος Ρωσοϊσραηλινός Ρόνι Κριβόι που πιάστηκε όμηρος στο φεστιβάλ Supernova.

«Η απελευθέρωση (του Κριβόι) έγινε στο πλαίσιο μιας απευθείας συνεννόησης των Ρώσων εκπροσώπων και της Χαμάς», είπε η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Χαμάς νωρίτερα ανέφερε ότι απελευθέρωσε έναν Ρώσο όμηρο σε ένδειξη αναγνώρισης «των προσπαθειών» που καταβάλει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της «στήριξής του στον παλαιστινιακό αγώνα».

Πηγή: Times of Israel

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε ότι αναμένεται να αποφυλακιστούν εντός της ημέρας 39 Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Αλ Ανσάρι επιβεβαίωσε επίσης ότι οι 13 από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν είναι Ισραηλινοί υπήκοοι, ένας Ρώσος και οι άλλοι τρεις Ταϊλανδοί.

Η στιγμή που οι όμηροι απελευθερώνονται από τη Χαμάς στη Γάζα

Βίντεο με τη στιγμή της παράδοσης των ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό είδε το φως της δημοσιότητας.

Από οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazzerra προκύπτει ότι οι όμηροι κρατούνταν σε περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου δεν έχει φτάσει ακόμα ο ισραηλινός στρατός.

According to footage broadcast by Al-Jazeera, Hamas handed over some of the hostages to the Red Cross in Gaza City. They were then handed over to the IDF in central Gaza and taken into Israel. The footage may indicate the hostages were being held in areas of Gaza City that the… pic.twitter.com/ZL9pZeeSV3 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 26, 2023

Πόσοι όμηροι έχουν απελευθερωθεί από την Παρασκευή

Υπενθυμίζεται ότι η απελευθέρωση του δεύτερου γκρουπ ομήρων το Σάββατο (13 Ισραηλινών -οκτώ γυναικών και πέντε γυναικών- και τεσσάρων Ταϊλανδών), καθυστέρησε καθώς η τρομοκρατική οργάνωση κατηγορούσε το Ισραήλ ότι δεν τηρούσε τη συμφωνία της εκεχειρίας. Τελικά, τα εμπόδια όρθωνε η τρομοκρατική οργάνωση ξεπεράστηκαν με διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Η Αίγυπτος έλαβε λίστα, σύμφωνα με την οποία, αφήνονται ελεύθεροι 13 Ισραηλινοί, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι απελευθερώνει και έναν όμηρο με ρωσική υπηκοότητα.

Όπως υποστηρίζει η τρομοκρατική οργάνωση, η κίνηση αυτή έρχεται «ως απάντηση στις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ως εκτίμηση στη ρωσική θέση στην υποστήριξη του παλαιστινιακού σκοπού».

Νωρίτερα, οι «Times of Israel» είχαν μεταδώσει πως το Ισραήλ ανέμενε την απελευθέρωση τουλάχιστον ενός πολίτη με διπλή ισραηλινή και ρωσική υπηκοότητα επιπλέον των 13 Ισραηλινών ομήρων που έχει συμφωνηθεί να απελευθερωθούν σήμερα.

Σαράντα ένας όμηροι απελευθερώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο (26 Ισραηλινοί, 14 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος) και μια τρίτη ομάδα αναμένεται να απελευθερωθεί αργότερα σήμερα, με βάση μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη

Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα στρατεύματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας εν μέσω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας με τη Χαμάς, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

«Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να επιστρέψουμε τους ομήρους μας και τελικά θα τους επιστρέψουμε όλους», λέει ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Έχουμε τρεις στόχους για αυτόν τον πόλεμο: την εξάλειψη της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων μας και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δε θα γίνει ξανά απειλή για το κράτος του Ισραήλ», λέει. «Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει και είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε τη δύναμη, τη δύναμη, τη θέληση και την αποφασιστικότητα να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου και θα το κάνουμε».



Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε μία από τις σήραγγες της Χαμάς που αποκαλύφθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα.

Μαζί του ήταν ο αρχηγός του επιτελείου του Τζάτσι Μπράβερμαν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι, ο στρατιωτικός γραμματέας του Ταγ. Γεν. Avi Gil και ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του IDF, Maj. Γεν. Αμίρ Μπαράμ.

Νεκροί διοικητές της Χαμάς

Κατά τη διάρκεια των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας και πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, αεροσκάφη των IDF υπό την καθοδήγηση πληροφοριών της Σιν Μπετ και των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων σκότωσαν πέντε ανώτερους διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ahmed Ahandor, υπηρέτησε ως διοικητής του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

במהלך הלחימה ברצועת עזה ובטרם כניסת ההפוגה, כלי טיס של צה"ל בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסלו חמישה מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס ברצועה.



אחמד ע'נדור, שימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/YkCVTbCQwx — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 26, 2023

Πρώτη δημοσίευση: 18:51