Ισραήλ: Η Χαμάς εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χαμάς εμποδίζει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφία με «σημείο ελέγχου» που έχει στήσει η τρομοκρατική οργάνωση.

«Αυτό συνέβη πριν από περίπου μία ώρα στον δρόμο που οδηγεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», γράφει ο ισραηλινός φορέας Συντονισμού για τις Κυβερνητικές Δραστηριότητες στα Εδάφη (COGAT), σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Ένα σημείο ελέγχου της Χαμάς μπλόκαρε τα φορτηγά που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της βόρειας Γάζας», αναφέρει ο COGAT. «Για τη Χαμάς, οι κάτοικοι της Γάζας είναι η τελευταία της προτεραιότητα», επισημαίνει.

