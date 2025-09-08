Ισραήλ: Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα, ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τα ξημερώματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Γύρω στις 06:00 ομάδα τριών τρομοκρατών έφθασε σε θέση του ισραηλινού στρατού κοντά στη (συνοικία) Σέιχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ενημέρωση των IDF.

«Οι τρομοκράτες έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε άρμα μάχης. Ο μηχανισμός εξερράγη σκοτώνοντας τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης εκείνη τη στιγμή», διευκρινίζεται.

Ένας ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε στο πόδι κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε και δύο εκ των τριών Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην επίθεση «χτυπήθηκαν», αναφέρουν οι IDF χωρίς όμως άλλες πληροφορίες.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν άμεσα, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

«Σε δύο ημέρες κατεδαφίσαμε 50 πύργους τρόμου, και αυτό είναι μόνο το αρχικό στάδιο της ενισχυμένης επίγειας επιχείρησης στη Γάζα. Λέω στους κατοίκους: έχετε προειδοποιηθεί, φύγετε τώρα!» είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι δυνάμεις οργανώνονται και συγκεντρώνονται τώρα στην πόλη της Γάζας για μια επίγεια «επιχείρηση».