Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε και άλλη σορός - Ανήκει στον Ταϊλανδό Σοντάγια Οαχαράσρ

Στρατιωτικοί εκπρόσωποι ενημέρωσαν την οικογένεια του Ταϊλανδού υπηκόου Σοντάγια Οαρασάχρ ότι η σορός του επιστράφηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς το Σάββατο το βράδυ, μετά την ταυτοποίησή της από ιατροδικαστές, σύμφωνα με τις IDF.

Sonthaya Oakkharasri from Thailand, was murdered by Hamas terrorists in Kibbutz Be'eri on October 7 and his body was taken to the Gaza Strip.

His family received official notification of his death on May 17, 2024.



Ο 30χρονος Οαρασάχρ δολοφονήθηκε στο Kibbutz Be'eri στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα, σύμφωνα με τον IDF. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα από το στρατό τον Μάιο του 2024.

Οι IDF δήλωσαν ότι «συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας, συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή των νεκρών ομήρων και προετοιμάζεται για τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας» με τη Χαμάς.

Σε δήλωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού αναφέρεται ότι το Ισραήλ «συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη της οικογένειας του, του ταϊλανδέζικου λαού και όλων των οικογενειών των νεκρών ομήρων».

Το γραφείο του πρωθυπουργού δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο, δεσμευμένο και εργάζεται ακούραστα» για την επιστροφή όλων των δολοφονημένων ομήρων για ταφή, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να τους επιστρέψει ως μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας».