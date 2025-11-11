Το Ισραήλ συμφώνησε για την εξορία των τρομοκρατών της Χαμάς - Αναζητείται χώρα υποδοχής τους

Ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν σε έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε την εξορία των 100-200 τρομοκρατών της Χάμας που έχουν καταφύγει στα τούνελ της Ράφα, στην ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Ynet μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχωράει επειδή καμία χώρα δεν έχει συμφωνήσει να τους δεχτεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.