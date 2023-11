Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο αποδεκατισμός των στελεχών της Χαμάς συνεχίζεται την ώρα που οι Ισραηλινές Δυνάμεις έχουν καταφέρει καίρια πλήγματα στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «προειδοποιεί» τη Χεζμπολάχ «να μην παίζει με τη φωτιά».

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στρατιώτες της ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Γάζας στην πόλη της Γάζας, μετά την κατάληψη του χώρου.

Soldiers from the 1st "Golani" Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr