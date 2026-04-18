Ισραήλ: Στοχευμένα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ μετά από παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εξουδετέρωση μελών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καθώς παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και αποτέλεσαν άμεση απειλή για τις δυνάμεις του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), μονάδες της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εντόπισαν ομάδα ενόπλων που κινήθηκε προς τις ισραηλινές θέσεις με τρόπο που θεωρήθηκε επικίνδυνος, νότια της λεγόμενης «γραμμής άμυνας», η οποία έχει οριστεί για την προστασία των βόρειων ισραηλινών κοινοτήτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγμα με στόχο την αποτροπή της απειλής, με συνέπεια τον θάνατο των εμπλεκομένων.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, ο στρατός γνωστοποίησε ότι έπληξε υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ τη στιγμή που μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης επιχειρούσαν να εισέλθουν σε αυτή. Το σημείο βρίσκεται νότια της αποκαλούμενης «Κίτρινης Γραμμής», που λειτουργεί ως επιχειρησιακό όριο στην περιοχή.

Η ισραηλινή πλευρά τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο αποτροπής απειλών και διατήρησης της ασφάλειας στα σύνορα.