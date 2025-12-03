Ισραήλ: Στις 17:00 θα παραδώσει η Χαμάς τη σορό ενός ομήρου

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να παραλάβει τις επόμενες ώρες, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τη σορό ενός ομήρου που εντοπίστηκε σήμερα από παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θα παραδώσουν τη σορό στις 5 μ.μ.

Μόλις παραδοθεί, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό θα σημαίνει ότι μόνο η σορός ενός ομήρου θα παραμείνει στη Γάζα — είτε του αρχιφύλακα της αστυνομίας Ραν Γβίλι είτε του Ταϊλανδού υπηκόου Σουντθισάκ Ρινθαλάκ.

Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες, Τρίτη, από τη Χαμάς δεν ανήκαν στους δύο τελευταίους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ερυθρός Σταυρός δρούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στις μαχητικές οργανώσεις στη Γάζα και το Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση εν ζωή ομήρων και για την παράδοση λειψάνων.