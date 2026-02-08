Ισραήλ: «Σηκώθηκαν» μαχητικά αεροσκάφη μετά από «συναγερμό» σε πτήση της Wizz Air

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν μια πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν την Κυριακή, λόγω ανησυχιών για ένα περιστατικό ασφαλείας, όπως μετέδωσε το N12 News.

Οι αρχές πιστεύουν ότι επιβάτης άλλαξε το όνομα ενός λογαριασμού WiFi σε «τρομοκράτης» και έστειλε απειλητικά μηνύματα σε άλλους επιβάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η υποψία για περιστατικό ασφαλείας έχει αρθεί και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.

Αστυνομικοί του Ισραήλ περίμεναν τους επιβάτες στην πίστα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ανέφερε η Jerusalem Post

Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα.