Άμεσες και σφοδρότατες ήταν οι αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε την απόφαση του εισαγγελέα του ΔΠΔ να ζητήσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ «εξωφρενική», προσθέτοντας ότι «δείχνει τον βαθμό στον οποίο το διεθνές δικαστικό σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ αυτών των φρικτών τρομοκρατών και μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ -που εργάζεται για να εκπληρώσει το καθήκον της να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της τηρώντας στο ακέραιο τις αρχές του διεθνούς δικαίου- είναι εξωφρενική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν» τόνισε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

«Κακή τη πίστη, αυτή η μονόπλευρη κίνηση αντιπροσωπεύει ένα μονομερές πολιτικό βήμα που ενθαρρύνει τους τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο», γράφει στο X, σημειώνοντας ότι «και παραβιάζει όλους τους βασικούς κανόνες του δικαστηρίου σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας και άλλους νομικούς κανόνες».

Ο ίδιος αποκαλεί «εξωφρενικές» οποιεσδήποτε προσπάθειες να παραλληλιστούν οι ηγέτες της Χαμάς και η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ισραήλ. «Δεν θα ξεχάσουμε ποιος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και ποιος βίασε, έσφαξε, έκαψε, βίασε και απήγαγε αθώους πολίτες και οικογένειες», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένει πως «όλοι οι ηγέτες στον ελεύθερο κόσμο θα το καταδικάσουν απερίφραστα».

