Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία λεπτομερές σχέδιο για μια νέα συμφωνία ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει χάρτη με τις προτεινόμενες ζώνες από τη Δαμασκό προς τα νοτιοδυτικά και έως τα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η ισραηλινή πρόταση βασίζεται στη συμφωνία ειρήνης του 1979 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου.

Οι σχέσεις Ισραήλ–Συρίας παραμένουν τεταμένες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον βομβαρδισμό της Δαμασκού τον Ιούλιο από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει σαφώς πιο φιλική στάση προς τον Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ανέτρεψε και διαδέχθηκε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, διευκολύνοντας διακριτικά τη διπλωματία μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση, η οποία κατατέθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, και τις τελευταίες ημέρες επεξεργάζεται δική της αντιπρόταση, αναφέρει το Axios.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπανί αναμένεται να συζητήσουν την πρόταση την Τετάρτη στο Λονδίνο, μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τομ Μπαράκ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των δύο χωρών.

Θα πρόκειται για την τρίτη τριμερή συνάντηση αυτού του είδους. Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι σημειώνεται πρόοδος, αλλά καμία συμφωνία δεν φαίνεται άμεσα εφικτή.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, η ισραηλινή πρόταση βασίζεται στη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Αιγύπτου του 1979, η οποία χώριζε τη Χερσόνησο του Σινά σε τρεις ζώνες (Α, Β και Γ), με διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας και επίπεδα αποστρατιωτικοποίησης ανάλογα με την απόστασή τους από τα ισραηλινά σύνορα.

Με βάση την πρόταση, η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, με τη Δαμασκό να διατηρεί διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων και τύπους οπλισμού ανάλογα με την περιοχή.