Ισράηλ: Ο ΥΠΟΙΚ ενέκρινε το σχέδιο διαχωρισμού της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, ενέκρινε την Πέμπτη σχέδια για την κατασκευή οικισμού που θα χωρίζει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη, μια κίνηση που, σύμφωνα με το γραφείο του, θα θάψει την ιδέα της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει το σχέδιο για την αναβίωση του μακροχρόνιου προγράμματος E1, το οποίο, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους και τις παγκόσμιες δυνάμεις, θα χωρίσει τη Δυτική Όχθη στα δύο και πιθανότατα θα προκαλέσει την οργή της διεθνούς κοινότητας.

Σε δήλωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», ο εκπρόσωπος του Σμοτρίτς ανέφερε ότι ο υπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα την Πέμπτη σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για Ισραηλινούς εποίκους μεταξύ ενός υπάρχοντος οικισμού στη Δυτική Όχθη και της Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια κατασκευής στην περιοχή από το 2012 λόγω αντιρρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαίων συμμάχων και άλλων παγκόσμιων δυνάμεων, οι οποίες θεωρούσαν το έργο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστινίους.