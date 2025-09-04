Ισραήλ: Ο στρατός επιχειρεί να αναχαιτίσει πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη - Ο τρίτος από χθες

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, του τρίτου μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, και ότι επιχειρούν για την αναχαίτισή του.

Χθες έκαναν λόγο περί αναχαίτισης δυο πυραύλων από την Υεμένη, όπου οι τρομοκράτες Χούθι ορκίστηκαν να εκδικηθούν τον πρωθυπουργό του Γαλέμπ αλ Ράχουι και εννιά υπουργούς του, που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε ισραηλινή επιδρομή στη Σανάα.