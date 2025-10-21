Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να διορίσει έναν νέο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον Τζάχι Χανέγκμπι.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τη θέση του Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιλ Ρέιχ.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τζάχι Χανέγκμπι για τις υπηρεσίες του κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και του εύχεται επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά του και καλή υγεία», πρόσθεσε.

Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νετανιάχου τον απέπεμψε καθώς «τον ενημέρωσε σήμερα για την πρόθεσή του να διορίσει έναν νέο επικεφαλής» του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η δική του θητεία «λήγει σήμερα», είπε.