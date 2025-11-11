Ισραήλ: Ο Χαντάρ Γκόλντιν ενταφιάσθηκε 11 χρόνια αφού σκοτώθηκε στη Γάζα

«Μην μισείτε ο ένας τον άλλο», είπε σήμερα ο πατέρας του Χαντάρ Γκόλντιν απευθυνόμενος σ' ένα πλήθος Ισραηλινών που είχε έρθει για να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής στον νεαρό αξιωματικό, το λείψανο του οποίου είχε κρατηθεί για περισσότερο από μια δεκαετία στη Γάζα.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στη Κφαρ Σάμπα, στο κέντρο της χώρας, για να παρευρεθούν στην κηδεία ενός στρατιώτη, η απουσία του οποίου στοίχειωνε για καιρό το Ισραήλ.

«Θα σε θυμόμαστε για πάντα», έγραφε με μεγάλα μπλε γράμματα ένα πανό που είχε αναρτηθεί πάνω από την οδό που οδηγεί στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Κφαρ Σάμπα.

Άνθρωποι καθισμένοι ή όρθιοι πάνω σε πλαστικές καρέκλες παρακολουθούσαν την κηδεία από μια μεγάλη οθόνη εγκατεστημένη έξω από το κοιμητήριο, ορισμένοι κρατώντας ισραηλινές σημαίες ή φωτογραφίες του Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 σε ηλικία 23 ετών στη διάρκεια ενός προηγούμενου πολέμου στη Γάζα.

«Να περπατάτε στο σωστό δρόμο και κυρίως να μην μισείτε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η κληρονομιά του Χαντάρ», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος ο πατέρας του, ο Σίμσα Γκόλντιν. «Ο Χαντάρ δεν έβριζε, σας ζητώ να συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο και να υπάρχει κάθε μέρα λίγος Χαντάρ στη ζωή σας».

Το Ισραήλ παρέλαβε την Κυριακή το λείψανο του Χαντάρ Γκόλντιν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Όταν σκοτώθηκε, την 1η Αυγούστου 2014, ο Γκόλντιν ήταν μέλος μιας ισραηλινής μονάδας στην οποία είχε ανατεθεί να εντοπίσει και να καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς.

Η επιστροφή του λειψάνου του, το οποίο ήταν επί χρόνια στο επίκεντρο διαβουλεύσεων, βάζει τέλος σε ένδεκα χρόνια οδυνηρής αναμονής για την οικογένειά του και για πάρα πολλούς Ισραηλινούς.

Μέλη του πτώματος του ισραηλινού στρατιώτη είχαν βρεθεί σε μια σήραγγα μετά το θάνατό του και η οικογένειά του είχε οργανώσει συμβολική κηδεία για τον Χαντάρ Γκόλντιν τον Αύγουστο 2014 στην Κφαρ Σάμπα.

Όμως προηγούμενες προσπάθειες για να επιτύχει την επιστροφή του λειψάνου του μέσω ανταλλαγών κρατουμένων είχαν αποτύχει.

Στο πλήθος υπήρχαν μερικοί αιρετοί, καθώς και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Χαντάρ Γκόλντιν «μαχητή μέχρι την τελευταία στιγμή».