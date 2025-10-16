Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αρνείται την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας μιας τουρκικής αντιπροσωπείας 81 ατόμων, που δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις διάσωσης και διαθέτει βαρύ εξοπλισμό, μέχρις ότου η Χαμάς επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων, δήλωσε την Πέμπτη Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε την Πέμπτη: «Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η Χαμάς μπορεί εύκολα να απελευθερώσει σημαντικό αριθμό ομήρων, σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτό που πράττει τώρα συνιστά θεμελιώδη παραβίαση αυτής της συμφωνίας».

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε συμβούλιο Ασφαλείας για τους εναπομείναντες ομήρους

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε την Πέμπτη ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για να εξετάσουν την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των πεσόντων και την επόμενη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Γνωρίζω ακριβώς πόσους πεσόντες στρατιώτες κρατά η Χαμάς και, αν δεν τους παραλάβουμε, το Ισραήλ θα ξέρει πώς να ενεργήσει αναλόγως», δήλωσε.

Μετά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου επικοινώνησε με τον Τραμπ σχετικά με την καθυστερημένη επιστροφή των υπολοίπων νεκρών ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να δώσουν περισσότερο χρόνο στην κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να πιέσει τους μεσολαβητές ώστε εκείνοι, με τη σειρά τους, να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς, προτού το Ισραήλ προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Εν τω μεταξύ, παρά τις δηλώσεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων ότι δεν θα υπάρξει συζήτηση για τη Φάση 2 του σχεδίου Τραμπ έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για το ζήτημα.

Τις επόμενες ημέρες, ανώτεροι Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Άραβες αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το σχέδιο, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στην Washington Post και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.