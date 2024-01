Ισραήλ: Μπαράζ ρουκετών από τη Χαμάς με την αλλαγή του χρόνου (vid)

H τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς εκτόξευσε τουλάχιστον 27 ρουκέτες στο νότο και το κέντρο του Ισραήλ σε ένα μπαράζ πάνω στην αλλαγή του χρόνου.

Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν 18 ρουκέτες και εννέα έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους.

Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες τοποθεσίες στο κέντρο της χώρας, όπως το Rehovot, το Ness Ziona, το Holon, το Lod και το Modiin, καθώς και το Ashdod, το Sderot και άλλες πόλεις στον Νότο.

Iron Dome interceptions seen over central Israel following a Hamas rocket barrage from the Gaza Strip. pic.twitter.com/DQcOpg54nT

Ισχυρές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις ξέσπασαν στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ.

Οι Ταξιαρχίες Izz ad-Din al-Qassam, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση από τη Γάζα σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι εκτόξευσαν ρουκέτες M90 ως «απάντηση στις σφαγές αμάχων» που πραγματοποίησε το Ισραήλ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Σε μια ανάρτηση στην αγγλική γλώσσα στο X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έγραψαν «Νέο έτος, ίδια τρομοκρατία της Χαμάς».

«Ενώ 129 Ισραηλινοί εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα, η Χαμάς αποφάσισε επίσης να ξεκινήσει το 2024 εκτοξεύοντας ένα μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ», ανέφερε ο IDF. «Δεν υπάρχει «ευτυχισμένος» νέος χρόνος μέχρι να είναι όλοι σπίτι».

Η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ σχολίασε επίσης στο X, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτά δεν είναι πυροτεχνήματα μεταμεσονύκτια, αλλά μια επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς σε Ισραηλινούς που προσπαθούν να φέρουν το νέο έτος ευτυχισμένα», έγραψε η πρεσβεία.

These are not midnight fireworks, but a Hamas rocket attack at Israelis trying to bring in the new year happily. #newyearseve2024 #newyearseve #HamasIsISIS pic.twitter.com/e3YqQvX3ld