Δύο εβδομάδες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες του Ισραηλινού στρατού πριν από την έναρξη της επιχείρησης πλήρους κατάληψης της Γάζας.

Αυτό διέρρευσε από στρατιωτικές πηγές, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι ξεκίνησαν από την Τρίτη το πρωί να παρουσιάζονται χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι, για να ενταχθούν στις μάχιμες μονάδες που ήδη βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και στην περιμετρική της ζώνη.

Συνολικά, έχουν κληθεί 60.000 έφεδροι, εκ των οποίων οι μισοί θα τοποθετηθούν σε μάχιμες θέσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο στάδιο της επιχείρησης, που θα έχει στόχο την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, ενώ οι δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στην πλήρη κατάληψη του θύλακα έχει οριστεί να ανέλθουν σε 130.000 στρατιώτες.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τα στρατιωτικά επιτελεία να συντμήσουν τα χρονοδιαγράμματα της επιχείρησης.