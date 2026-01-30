Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο θα ξανανοίξει την Κυριακή για περιορισμένη και ελεγχόμενη διέλευση ανθρώπων.

«Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας (...) το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αυτήν την Κυριακή (1η Φεβρουαρίου) στις δύο κατευθύνσεις, για περιορισμένη κίνηση μόνον ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της COGAT, οργανισμού του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η έξοδος από τη Λωρίδα της Γάζας και η είσοδος σε αυτήν μέσω του περάσματος της Ράφα θα λαμβάνουν έγκριση σε συντονισμό με την Αίγυπτο, ύστερα από προηγούμενη έγκριση ασφαλείας των ατόμων από το Ισραήλ και υπό την επίβλεψη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε η COGAT.

Η Χαμάς είχε καλέσει νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ να επιτρέψει το άνοιγμα άμεσα και προς τις δύο κατευθύνσεις της μεθοριακής διάβασης της Ράφα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο.

«Ζητούμε (…) μια άμεση μετάβαση προς τη δεύτερη φάση (της συμφωνίας εκεχειρίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ) που προβλέπει το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις και την έγκριση για την Εθνική Επιτροπή (για τη διοίκηση της Γάζας, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου) να εργαστεί στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του η τρομοκρατική οργάνωση.

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι συναινεί στην περιορισμένη επαναλειτουργία του συνοριακού αυτού περάσματος, μόνον για πεζούς, αφού η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του Ραν Γκβιλί, θα είχε επιστραφεί στο Ισραήλ.

Τα λείψανα του Ισραηλινού αυτού αστυνομικού εντοπίστηκαν στις αρχές της εβδομάδας από τον ισραηλινό στρατό σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα και η κηδεία του έγινε την Τετάρτη στο Ισραήλ.