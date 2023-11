Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της Χαν Γιούνες να την εκκενώσουν

Οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έκαναν ρίψη φυλλαδίων στη διάρκεια της νύχτας μέχρι σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχές ανατολικά της πόλης Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποιώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε καταφύγια για την δική τους ασφάλεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παρόμοια φυλλάδια έχουν ήδη ριφθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες αλλά αυτή τη φορά ακολούθησε ισραηλινό σφυροκόπημα στις ανατολικές συνοικίες.

BREAKING: The IDF is apparently expanding operations into southern Gaza In a leaflet distributed by the Air Force, the IDF tells residents of the eastern neighborhoods of Khan Yunis: “For your safety, you should evacuate your residence immediately and evacuate to one of the known… pic.twitter.com/HnBNL1OWGS