Οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου είχαν την Τετάρτη τις πρώτες άμεσες συνομιλίες τους εδώ και δεκαετίες, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός που λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο κατά τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες που μίλησε στο AFP.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, η συνάντηση ήταν «σε εξέλιξη», σύμφωνα με την ίδια πηγή, και πραγματοποιούνταν στην έδρα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Νακούρα, στον Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Στις συνομιλίες παρίστατο η Μόργκαν Ορτάγκους, ειδική απεσταλμένη των ΗΠΑ για τον Λίβανο, ανέφερε η πηγή.

Ο Λίβανος εκπροσωπείται από τον πρώην πρεσβευτή στις ΗΠΑ, Σάιμον Καράμ. Σύμφωνα με τον λιβανέζικο τηλεοπτικό σταθμό MTV, ο Ισραηλινός αξιωματούχος που είχε οριστεί να συμμετάσχει ήταν ο Ούρι Ρέσνικ από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή στον Γκιλ Ράιχ, ασκούντα καθήκοντα επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, να στείλει εκπρόσωπο στον Λίβανο για συνάντηση με κυβερνητικούς και οικονομικούς αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντάς την ως «αρχική προσπάθεια δημιουργίας βάσης για μια σχέση και οικονομική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ο Λίβανος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι συμφώνησε να στείλει πολιτικό — και όχι στρατιωτικό — εκπρόσωπο, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο Νετανιάχου δέχτηκε πίεση από την Ουάσιγκτον να πράξει το ίδιο.

«Ο πρόεδρος Τζόζεφ Άουν αποφάσισε να διορίσει τον πρώην πρεσβευτή Σάιμον Καράμ επικεφαλής της λιβανέζικης αντιπροσωπείας», δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας, Ναζάτ Σαραφεντίν. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από αμερικανικό αίτημα και «αφού ενημερωθήκαμε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να συμπεριλάβει μη στρατιωτικό μέλος στην αντιπροσωπεία του», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος είχαν πραγματοποιήσει για τελευταία φορά έμμεσες συνομιλίες στη Νακούρα το 2022, για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης τους — μια συμφωνία που είχε μεσολαβήσει η Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση της Τετάρτης έλαβε χώρα την ώρα που Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι IDF θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μεγάλη επιχείρηση εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σημειώσει πρόοδο στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.