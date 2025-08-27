Ισραήλ: Aπαιτεί να αποσυρθεί η έκθεση του IPC που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι «πολιτικοποιημένο» και το κατηγόρησε ότι «παραποίησε» αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

«Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του σ.σ.), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές», ξεκαθάρισε ο Μπαρ Ταλ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε.

Το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας και προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως «χονδροειδή ψεύδη», προσθέτοντας ότι η χώρα του «δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας» του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια στη Γάζα, που ο ίδιος είχε επιτρέψει να εισέλθει.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως «ψευδή και μεροληπτική».

Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες, Τρίτη.