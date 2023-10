Χαμάς: Ξοδεύει για τούνελ, τρομοκρατία και οι αξιωματούχοι πλουτίζουν

Η πρεσβεία του Ισραήλ έκανε repost μια ανάρτηση της ισραηλινής κυβέρνησης όπου κατηγορεί ευθέως τη Χαμάς πως τα λεφτά πάνε στις τσέπες των αξιωματούχων αλλά και σε κατασκευές τούνελ και τρομοκρατικούς σκοπούς.

«Πολύς κόσμος ρωτάει: Αφού έχετε χτίσει 500 χλμ τούνελ, γιατί δεν έχετε χτίσε και καταφύγια για τους βομβαρδισμούς», ρωτάει ο δημοσιογράφος, με τον Αμπού Μαρζούκ να απαντάει πως «χτίσαμε τούνελ γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο να προστατευτούμε (σ.σ. η Χαμάς). Τα τούνελ έγιναν για νας μας προστατεύουν από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πολεμάμε μέσα από τα τούνελ. Όλοι ξέρουν πως το 75% των κατοίκων της Γάζας είναι πρόσφυγες κι είναι ευθύνη του ΟΗΕ να τους προστατεύσει. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης είναι ευθύνη των δυνάμεων κατοχής να τους φροντίζουν όσο είναι υπό κατοχή», ανέφερε ο Μαρζούκ.

«Η #Χαμάς ξοδεύει τα πιο πολλά χρήματα για την τρομοκρατία και για να χτίσει τούνελ. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην τσέπη του Άμπου Μαρζούκ και των φίλων του.

Η καθαρή του αξία είναι 3 δισ. δολάρια. Και αναρωτιέσαι ακόμα γιατί υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη #Γάζα;», αναφέρει η ανάρτηση.

Hamas spends most of its money on building tunnels and terrorism.



The rest lines this guy (Abu Marzouk) and his friends' pockets.



His net worth is 3 BILLION dollars.



Wonder why there's a humanitarian crisis in Gaza? pic.twitter.com/gDCD41RJ31