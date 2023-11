Ισραήλ: Η Χαμάς αποθηκεύει τα καύσιμά της κάτω από νοσοκομείο στη Γάζα (audio)

Ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποίησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καταγράφει τηλεφωνική συνομιλία τρομοκρατών και αποκαλύπτει ότι η Χαμάς αποθηκεύει τα καύσιμά της σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, «Ο αξιωματούχος του νοσοκομείου δηλώνει ότι τα αποθέματα καυσίμων της Χαμάς που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμου βρίσκονται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα» και ότι «η κλήση επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς ελέγχει τους πόρους ενέργειας και καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας και επιλέγει να τους κατευθύνει για τρομοκρατία».

Επιπλέον, συνεχίζει «εάν επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς σχεδιάζει να καταλάβει αυτούς τους πόρους».

Moreover, if fuel is allowed to enter the Gaza Strip, Hamas plans to seize those resources. The IDF will continue to expose information that proves that the Hamas terrorist organization uses the resources of the civilian population of the Gaza Strip for terrorism.

Προσθέτει ακόμα ότι «οι IDF θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποιεί τους πόρους του άμαχου πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας για τρομοκρατία».

Η κλήση καταγράφτηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και - όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan - το Ισραήλ σκοπεύει να παρουσιάσει το ηχητικό ντοκουμέντο, αλλά και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκμετάλλευση ευαίσθητων κτιρίων και αμάχων από τους τρομοκράτες, στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

