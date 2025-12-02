Ισραήλ: Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα λείψανα που φέρεται να ανήκουν σε έναν από τους δύο τελευταίους ομήρους

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία θα εξεταστούν για ταυτοποίηση αργότερα σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ.

«Αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύουν αυτή τη στιγμή με σεβασμό τα λείψανα του νεκρού ομήρου στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ανακοίνωσε η Αστυνομία.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ευρήματα που παρέδωσε η Χαμάς», δήλωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους (ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου), αλλά πρόσθεσε ότι οι Αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους.

Οι σοροί των δύο εναπομεινάντων ομήρων που πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ πρέπει να ανήκουν στον Ισραηλινό αστυνομικό Ραν Γκβίλι, και στον Ταϊλανδό Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.