Ισραήλ: Η αεροπορία έχει πλήξει πάνω από 5.000 στόχους της Χαμάς στη Γάζα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ λένε ότι οι επίγειες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοχοποιήσει για την Πολεμική Αεροπορία περίπου 5.000 στόχους προκειμένου να «αποτρέψει απειλές της Χαμάς σε πραγματικό χρόνο».

Αναφέρει ότι περίπου 3.300 από τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, περίπου 860 από επιθετικά ελικόπτερα και περισσότερα από 570 από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Πολλές από τις αεροπορικές επιδρομές έχουν πραγματοποιηθεί σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ κάποιες σε ακόμα πιο κοντινή απόσταση.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι τα πλήγματα βοήθησαν τις χερσαίες δυνάμεις να αποτρέψουν απειλές κατά των δυνάμεων, καθώς και να ανταποκριθούν στα πυρά της Χαμάς στη μέση της μάχης.

Λέει ότι ο συντομότερος χρόνος που μετρήθηκε μεταξύ της στιγμής που τα χερσαία στρατεύματα κάλεσαν έναν στόχο και μια αεροπορική επιδρομή ήταν έξι λεπτά.

