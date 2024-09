Χεζμπολάχ: Μπαράζ από ρουκέτες στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ- Ήχησαν σειρήνες

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 150 ρουκέτες νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ, με τις σειρήνες να ηχούν στη Σαφέντ και στη Γαλιλαία, ενώ άλλοι 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην περιοχή Mount Meron στο βόρειο Ισραήλ πριν από λίγο, σύμφωνα με τις IDF.

«Περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο σε διάστημα μίας ώρας στις 13.02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του στρατού.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξαπέλυσε επτά ξεχωριστές επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους με ρουκέτες Katyusha. Νωρίτερα, η τρομοκρατική οργάνωση από τον Λίβανο είπε ότι εκτόξευσε έναν κατευθυνόμενο πύραυλο εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων στη Μετούλα, μια ισραηλινή πόλη στα σύνορα, η οποία γίνεται συχνά στόχος από τους Λιβανέζους τρομοκράτες.

🇱🇧🇮🇱 MASSIVE FIRESTORMS IN NORTHERN ISRAEL: Hezbollah's relentless barrage hits Israel hard with over 120 rockets! Al Manar reports Israeli MERKAVA TANK striking Aita al-Shaab, Lebanon with 3 shells. 50 rockets slam Safed, Golan Heights on high alert after injuries and explosions… https://t.co/KOjpCONwdh pic.twitter.com/bmIErqMC1R

Το Ισραηλινό ραδιόφωνο ανέφερε ότι οι κάτοικοι πολλών πόλεων στο βόρειο Ισραήλ έλαβαν οδηγίες από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού να παραμείνουν κοντά στα καταφύγιά τους. Οι ισραηλινές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Israeli fighter jets in the last several hours struck over 100 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon that were primed for immediate attacks on Israel, the military says.



The IDF says that in total, the launchers included around 1,000 launch barrels.



The strikes began… pic.twitter.com/nHoxC7nRQs