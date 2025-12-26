Times of Israel

Το Ισραήλ γίνεται η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει τη Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης ως ανεξάρτητο κράτος, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την απόσχισή της από τη Σομαλία.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ υπέγραψαν τη διακήρυξη εκ μέρους του Ισραήλ, ενώ ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, υπέγραψε εκ μέρους της χώρας του.

Η Σομαλιλάνδη, μια σουνιτική μουσουλμανική χώρα, απόλαυσε πέντε ημέρες ανεξαρτησίας το 1960, κατά τις οποίες αναγνωρίστηκε από το Ισραήλ και 34 άλλες χώρες, πριν ενωθεί με τη Σομαλία.

Η Σομαλιλάνδη αποσχίστηκε επίσημα το 1991 και, παρότι καμία άλλη χώρα δεν την αναγνώρισε, αρκετές ισχυρές χώρες - το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αιθιοπία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δανία, η Κένυα και η Ταϊβάν - διατήρησαν γραφεία διασύνδεσης.

Μιλώντας τηλεφωνικά με τον Αμπντουλάχι, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η φιλία μεταξύ των χωρών είναι «καθοριστική και ιστορική».

«Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε οικονομικούς τομείς, στη γεωργία και στους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης», λέει ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου προσκάλεσε τον Αμπντουλάχι για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ και δηλωσε ότι θα μεταφέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την επιθυμία της Σομαλιλάνδης να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο Αμπντουλάχι δήλωσε ότι θα έρθει «το συντομότερο δυνατό».

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «ευχαριστεί τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, τον διευθυντή της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και τη Μοσάντ για τη συμβολή τους στην προώθηση της αναγνώρισης μεταξύ των δύο χωρών και εύχεται στον λαό της Σομαλιλάνδης επιτυχία, ευημερία και ελευθερία».

Ο Σάαρ έγραψε στο X ότι θα ανοίξουν πρεσβείες και στις δύο χώρες και θα διοριστούν πρέσβεις.

I was glad to speak just now with the President of Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, on this important day for both countries.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αναφορές τον Αύγουστο ότι η Σομαλιλάνδη συγκαταλεγόταν μεταξύ αρκετών χωρών που βρίσκονταν σε συνομιλίες με το Ισραήλ σχετικά με την πιθανή επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.