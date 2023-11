Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον νέο βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια, δηλώνοντας ότι εξουδετέρωσε άλλο ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Κι ενώ οι τρομοκράτες συνεχίζουν να απειλούν με νέες επιθέσεις «μέχρι να τελειώσει το Ισραήλ», όπως ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ εξακολουθούν τις επιθέσεις με ρουκέτες κατά ισραηλινών πόλεων.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν σπάσει την πρώτη γραμμή άμυνας της Χαμάς και συνεχίζουν την προέλασή τους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης και την καταστροφή των υποδομών και του τεράστιου δικτύου σηράγγων της.

«Οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζονται όπως έχει σχεδιαστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι και επισήμανε: «Με εκ των προτέρων σχεδιασμό, ακριβείς πληροφορίες και συνδυασμένες επιθέσεις από ξηρά, αέρα και θάλασσα, οι δυνάμεις διέσπασαν τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Νωρίτερα, ο διοικητής της 162ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Ιτζάκ Κοέν, είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν φτάσει «προ των πυλών της πόλης της Γάζας».

«Καταστρέψαμε μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της Χαμάς, επιτεθήκαμε στις στρατηγικές εγκαταστάσεις της, όλη τη συστοιχία εκρηκτικών της, τις υπόγειες σήραγγές της και άλλες εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

