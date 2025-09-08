Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη Χομς της Συρίας (pics&vids)
@MenchOsint via X
@MenchOsint via X

08/09/2025 • 23:36 / Τελευταία Ενημέρωση: 23:41
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Tο Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγμα στην περιοχή γύρω από την πόλη Χομς, σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ και όπως αναμεταδίδει το Reuters.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε πρώην βάση αεράμυνας που βρίσκεται στα νότια περίχωρα της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα social media:

 

