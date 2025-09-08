Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη Χομς της Συρίας (pics&vids)

Tο Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγμα στην περιοχή γύρω από την πόλη Χομς, σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ και όπως αναμεταδίδει το Reuters.
Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε πρώην βάση αεράμυνας που βρίσκεται στα νότια περίχωρα της πόλης.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα social media:
The 🇮🇱 Air Force attacks in the Homs region. pic.twitter.com/5cuHLzYPQY— Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 8, 2025
#Syria: explosion, resulting from an Israeli airstrike, occurred at a former Air Defense base located on S. outskirts of #Homs-city (area of Maskanah). https://t.co/GD21PQUDvR https://t.co/IMTxsyQXiR pic.twitter.com/AHp5nbIMUa— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 8, 2025
🇮🇱🇸🇾⚡- The Israeli airstrikes reportedly targeted a military base near the city of Homs, Syria. pic.twitter.com/LNM2yngSZT— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) September 8, 2025
Footage of Israeli airstrikes on an air defense battalion southeast of Homs pic.twitter.com/IYtyNxQmZm— MenchOsint (@MenchOsint) September 8, 2025