Ισραήλ: Ετοιμάζεται να απαντήσει στη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ ετοιμάζεται σήμερα να απαντήσει στη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται.

Έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχθηκε αυτή τη νέα πρόταση των μεσολαβητών – της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ—η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια.

«Η μπάλα πλέον βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά», δήλωσε ο διευθυντής των υπηρεσιών Πληροφοριών της Αιγύπτου αφού η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επισήμως στο Ισραήλ.

Ερωτηθείς από το AFP υψηλόβαθμος Ισραηλινός πολιτικός αξιωματούχος επεσήμανε απλώς: «η θέση του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει: απελευθέρωση όλων των ομήρων και σεβασμός των άλλων όρων που έχουν οριστεί για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει την πρόταση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισημάνει ότι θα δεχθεί μόνο μια συμφωνία βάσει της οποίας «οι όμηροι θα απελευθερωθούν μονομιάς και η οποία θα πληροί τους όρους μας για τον τερματισμό του πολέμου».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η απάντηση στη νέα πρόταση αναμένεται «πριν το τέλος της εβδομάδας».

Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενο προσχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών 18 νεκρών με αντάλλαγμα εκεχειρία 60 ημερών, αλλά και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε ο ισραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός Kan.

«Το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς θα συζητηθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις ελπίζουν (…) ότι ο Νετανιάχου δεν θα εγείρει εμπόδια» στη συμφωνία, δήλωσε ο Ιζάτ αλ Ρισκ μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Παρά τις προσπάθειες των τριών μεσολαβητριών χωρών, Ισραήλ και Χαμάς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον πόλεμο που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, είχαν επιτρέψει την επιστροφή ομήρων ή σορών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ. Από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 οι 49 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα και από αυτούς οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι ανακοινώσεις αυτές για τη νέα πρόταση εκεχειρίας γίνονται την ώρα που ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του το σύνολο της πόλης της Γάζας και τους γειτονικούς καταυλισμούς προσφύγων, με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους.