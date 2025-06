Ισραήλ: Έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα (vids)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 σε αεροπορική βάση στην περιοχή Κερμανσάχ, στη δυτική πλευρά του Ιράν, ανακοίνωσαν την Τετάρτη (18/06) οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

🎯 Approx. 25 fighter jets struck over 40 missile infrastructure components directed toward Israel this morning, including missile storage sites and military operatives of the Iranian Regime.



A loaded and ready-to-launch "Emad" missile launcher was also struck overnight. pic.twitter.com/8oHQYCW2A1