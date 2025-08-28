Ισραήλ: Επίθεση εναντίον στόχων των Χούθι στην περιοχή Σαναά της Υεμένης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή σε στρατιωτική βάση των Χούθι, υποστηριζόμενων από το Ιράν, στην περιοχή Σαναά της Υεμένης, μετά από δύο αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, μαζί με τον αρχηγό του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και ανώτερους διοικητές, συντονίστηκαν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω του συστήματος επικοινωνίας «Κόκκινη Γραμμή» πριν εγκρίνουν την επιχείρηση, σύμφωνα με το γραφείο του Κατζ.

«Όπως προειδοποιήσαμε τους Χούθι στην Υεμένη: Μετά τη μάστιγα του σκότους έρχεται η μάστιγα των πρωτοτόκων», δήλωσε ο Κατζ, αναφερόμενος στις 10 βιβλικές πληγές, επιβεβαιώνοντας σχόλια σε εβραϊκά μέσα ότι οι επιθέσεις στοχεύουν πολιτικές προσωπικότητες των Χούθι.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι οι Χούθι έχουν ενεργήσει επιθετικά από την έναρξη του συνεχιζόμενου πολέμου, στοχεύοντας να βλάψουν το Ισραήλ και τους συμμάχους του, να αποσταθεροποιήσουν την περιφερειακή τάξη και να διαταράξουν την παγκόσμια θαλάσσια ελευθερία.

«Οι IDF δρουν δυναμικά κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι, παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα, και θα συνεχίσουν να εξαλείφουν απειλές κατά των Ισραηλινών πολιτών», σημειώνει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η νέα επιδρομή ακολούθησε την Κυριακή αντίστοιχη επίθεση στη Σαναά, που φέρεται να προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι την Παρασκευή, όπου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.

Ωστόσο, μια πηγή του υπουργείου Άμυνας των Χούθι διέψευσε την πληροφορία ότι έγιναν στόχος στελέχη των τρομοκρατών στη Σαναά.