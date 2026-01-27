Η κυβέρνηση Νετανιάχου ετοιμάζεται για συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση με σκοπό να κλειστεί νέα διμερής συμφωνία ασφαλείας, δεκαετούς διάρκειας, επιδιώκοντας να επεκταθεί έτσι η υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς το Ισραήλ αναμένει πως δεν θα συνεχιστούν οι δωρεές στρατιωτικού υλικού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Ο Γκιλ Πίνχας, μιλώντας στην FT πριν παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και Στρατού, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να δώσει προτεραιότητα σε κοινά στρατιωτικά και αμυντικά προγράμματα έναντι χρηματικών επιδομάτων στις επικείμενες συνομιλίες μες στις επόμενες εβδομάδες.

«Η συνεργασία είναι πιο σημαντική από το καθαρά οικονομικό ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο... υπάρχουν πολλά πράγματα που ισοδυναμούν με χρήματα», δήλωσε ο Πίνχας στους FT.

«Η άποψη αυτή πρέπει να είναι ευρύτερη», πρόσθεσε.

Ο Πίνχας δήλωσε ότι η καθαρά οικονομική υποστήριξη - ή «δωρεάν χρήματα» - αξίας 3,3 δισ. δολαρίων ετησίως, τα οποία το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αγορά αμερικανικών όπλων, ήταν «ένα στοιχείο του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) που μπορεί να μειωθεί σταδιακά».

Το 2016, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Κατανόησης για τα 10 χρόνια έως τον Σεπτέμβριο του 2028, το οποίο προβλέπει 38 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, 33 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισ. δολάρια για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει να «μειώσει» την εξάρτηση του Ισραήλ από τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία.