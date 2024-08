Ισραήλ: Εντοπίστηκαν οι σοροί έξι ομήρων της Χαμάς - Είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου

Το Ισραήλ περισυνέλεξε από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς έξι ομήρων που είχαν απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Jerusalem Post πρόκειται για τους ομήρους: Nadav Popplewell (51 ετών), Yagev Buchshtab (35 ετών), Yoram Metzger (80ετών), Haim Peri (79) και Avraham Munder (78 ετών) και Alex Dancyg (75 ετών).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι οι σοροί των άτυχων ομήρων περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επιχείρησης στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF είχαν ακριβείς πληροφορίες που επέτρεψαν στα στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας και σε μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας να φτάσουν σε μια σήραγγα στη Χαν Γιουνίς και να ανακτήσουν τις σορούς, εν μέσω μιας νέας επίθεσης στην πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell and Haim Perry’s bodies were rescued from the Khan Yunis area in Gaza. They were abducted by Hamas on Oct. 7. The rescue operation was enabled by precise intelligence from the ISA, intelligence… pic.twitter.com/SNIOlxHH1G

Οι σοροί των ομήρων Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Haim Peri και Yoram Metzger ανασύρθηκαν από τη Γάζα, ανακοίνωσε το κιμπούτς Νιρίμ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο όμηρος Avraham Munder δολοφονήθηκε. Ο ανιψιός του δήλωσε στο KAN Reshet Bet ότι η σορός του θείου του ανασύρθηκε από τη Γάζα.

«Με βαθιά θλίψη, το Κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοινώνει τη δολοφονία του Αβραάμ Μούντερ ενώ κρατούνταν όμηρος στη Γάζα, μετά από μήνες σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κιμπούτς.

