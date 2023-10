Ισραήλ: Εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις - Αποκλείει την εκεχειρία ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με τις ισραηλινές δυνάμεις να έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους, καθώς εισήλθαν σε τρία σημεία με άρματα μάχης στη λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους και βομβαρδισμούς από το πυροβολικό σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ενεργοποιείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ο συναγερμός προειδοποίησης αεροπορικών επιθέσεων καθώς η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού με μπαράζ ρουκετών, με τελευταίο περιστατικό να ηχούν οι σειρήνες στο κέντρο της χώρας.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο μακριά έχει προχωρήσει, αλλά είναι σαφές ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εδραιώσει θέσεις στα σύνορα, εντός της Λωρίδας της Γάζας. Οι ανταποκριτές των διεθνών ΜΜΕ μετέδιδαν ότι οι Ισραηλινοί εισέβαλαν βορειοανατολικά, στο Μπειτ Χανιούν και ότι γίνονται ισχυρές μάχες στο σημείο, καθώς και δυνάμεις τεθωρακισμένων από παραλιακά.

Άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού εθεάθησαν να κινούνται εντός του φράχτη των συνόρων τη Δευτέρα, με κατεύθυνση το κέντρο της Γάζας, ενώ περισσότερα οχήματα φάνηκαν να πλησιάζουν προς την περίμετρο. Νωρίτερα, μαχητικά αεροσκάφη, drones και ελικόπτερα επιχειρούσαν επίσης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «επεκτείνει» τη δραστηριότητά του. «Πρόκειται για δραστηριότητα τεθωρακισμένων και πεζικού, επιθετική ενέργεια που επεκτείνεται στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να επιτευχθούν οι δύο στόχοι που μας δόθηκαν για αυτόν τον πόλεμο», είπε και εξήγησε:

«Το ένα για να διαλύσει τη Χαμάς και το άλλο για να φέρει στο σπίτι τους ομήρους. Και οι δύο στόχοι εξυπηρετούνται με την επέκταση της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας και θα προσπαθήσουμε να τους επιτύχουμε στο έπακρο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως «οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, είναι έκκληση παράδοσης στη Χαμάς».

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» τόνισε μιλώντας στα αγγλικά προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι μια έκκληση προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι κανείς δεν θα καλούσε τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει «ηθική διάκριση μεταξύ της σκόπιμης δολοφονίας αθώων και του ακούσιου είδους των απωλειών που συνοδεύουν κάθε νόμιμο πόλεμο» σε σχόλια σχετικά με τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα.

