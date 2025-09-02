Το Ισραήλ εκτόξευσε νέο στρατιωτικό δορυφόρο επιτήρησης στο διάστημα (vid)

Το Ισραήλ εκτόξευσε την Τρίτη τον τελευταίο του κατασκοπευτικό δορυφόρο από άγνωστη τοποθεσία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ο δορυφόρος Ofek 19, που κατασκευάστηκε από την κρατική Israel Aerospace Industries (IAI), χαρακτηρίζεται από προηγμένες δυνατότητες παρατήρησης μέσω συνθετικού ραντάρ διαφράγματος (SAR). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μόλις εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Γη, θα υποβληθεί σε σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση της ακεραιότητας και της απόδοσής του.

Το Ισραήλ εκτοξεύει δορυφόρους της σειράς Ofek από το 1988, με κύριο σκοπό την παρακολούθηση και τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών.