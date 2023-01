Ισραήλ: Ένας 13χρονος Παλαιστίνιος ο δράστης της νέας επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Δύο άνθρωποι - πατέρας και υιός - τραυματίστηκαν σήμερα από σφαίρες σε επίθεση που διαπράχθηκε σε συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, μια μέρα μετά την επίθεση κοντά σε συναγωγή που στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους.

Ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 13χρονος Παλαιστίνιος, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Πόλης του Δαβίδ, στην παλαιστινιακή συνοικία Σιλωάμ.

Η MDA ανακοίνωσε ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 10:42 με την οποία ενημερώθηκε για "τρομοκρατική επίθεση" σε παλαιστινιακή συνοικία κοντά στην Παλαιά Πόλη.

"Ένας 23χρονος άνδρας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και άλλος ένας 47χρονος σε μέτρια ως σοβαρή κατάσταση, με τραύματα από σφαίρες στο άνω μέρος του σώματος", διευκρίνισε εκπρόσωπος της MDA.

"Φτάσαμε γρήγορα στο σημείο και είδαμε δύο θύματα ένοπλης επίθεσης", ανέφερε σε ανακοίνωση ο Φάντι Ντεκιντέκ, γιατρός της MDA. Αυτός διευκρίνισε ότι τα θύματα είχαν τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος "εξουδετερώθηκε", χωρίς να διευκρινίσει αν τραυματίστηκε ή είναι νεκρός, ενώ εκπρόσωπός της δήλωσε ότι πρόκειται για "τρομοκρατική επίθεση".

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την επίθεση από ένοπλο Παλαιστίνιο, ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σήμερα δε, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, εξήρε την επίθεση που πραγματοποίησε Παλαιστίνιος ένοπλος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

H αιματηρή επίθεση στη συναγωγή

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συναγωγή είχε ξεκινήσει η προσευχή για την έναρξη του Σαββάτου (Σαμπάτ) όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ, γύρω στις 20.30 το βράδυ.

Στη Γάζα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είπε στο πρακτορείο Reuters: «Η επιχείρηση αυτή είναι μια απάντηση στο έγκλημα που διαπράχθηκε από τον κατακτητή στην Τζενίν και μια φυσική αντίδραση στις εγκληματικές ενέργειές του». Ωστόσο, απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ επαίνεσε επίσης την επίθεση, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

