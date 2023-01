Μπάιντεν: «Φρικτή τρομοκρατική επίθεση» η επίθεση στη συναγωγή

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικώς χθες, Παρασκευή, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να τον διαβεβαιώσει για την υποστήριξη των ΗΠΑ μετά την επίθεση σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε "επίθεση κατά του πολιτισμένου κόσμου".

Κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, η οποία έγινε έπειτα από αυτήν την "φρικτή τρομοκρατική επίθεση", όπως την χαρακτήρισε, που προκάλεσε χθες τον θάνατο 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό 10, ο Μπάιντεν υπενθύμισε "την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ" και προσέφερε όλα τα "κατάλληλα μέσα υποστήριξης", διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

H αιματηρή επίθεση στη συναγωγή

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά σε συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Jerusalem Post».

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων, οι νεκροί ανέρχονται στους 5. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια 70χρονη γυναίκα.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» στη συναγωγή της Νέβε Γιαακόβ, την οποία οι Ισραηλινοί θεωρούν συνοικία της Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συναγωγή είχε ξεκινήσει η προσευχή για την έναρξη του Σαββάτου (Σαμπάτ) όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ, γύρω στις 20.30 το βράδυ.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ανέφερε η αστυνομία. Δεν έχει διευκρινιστεί αν στον απολογισμό των επτά νεκρών περιλαμβάνεται και ο άνδρας αυτός.

Στη Γάζα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είπε στο πρακτορείο Reuters: «Η επιχείρηση αυτή είναι μια απάντηση στο έγκλημα που διαπράχθηκε από τον κατακτητή στην Τζενίν και μια φυσική αντίδραση στις εγκληματικές ενέργειές του». Ωστόσο, απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ επαίνεσε επίσης την επίθεση, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

