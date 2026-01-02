Ισραήλ: Δημόσια στήριξη προς τους Ιρανούς διαδηλωτές από το ΥΠΕΞ και υπουργούς της κυβέρνησης

Ένας λογαριασμός στα social media που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέφρασε την Πέμπτη την υποστήριξή του στις μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, παρότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει αποφύγει να σχολιάσει δημοσίως το θέμα.

Μια ανάρτηση στον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στη γλώσσα Φαρσί έδειχνε ένα καρτούν με ένα λιοντάρι και τον ήλιο — σύμβολα που εμφανίζονταν στην ιρανική σημαία μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 — με το πόδι του λιονταριού να ακουμπά σε μια κλεψύδρα. Στο κάτω μέρος της κλεψύδρας βρίσκεται το έμβλημα της τρέχουσας σημαίας του Ιράν.

خیزش شیرمردان و شیرزنان ایرانی برای نبرد با تاریکی.

نور بر تاریکی پیروز است. pic.twitter.com/oyz4qpHdpf — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) January 1, 2026

Μια άλλη ανάρτηση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα την Πέμπτη από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στα φαρσί παρουσίαζε μια καρικατούρα με τους ηγέτες του Ιράν να πανικοβάλλονται μπροστά στους διαδηλωτές. Η λεζάντα, στα φαρσί, έγραφε: «Το ημερολόγιο καταστροφής που είχαν ορίσει για το Ισραήλ έχει τώρα οριστεί για τους ίδιους».

آن روزشمار نابودی که برای اسرائیل زده بودند، اکنون برای خودشان به کار افتاده. pic.twitter.com/FcpeZN7b2c — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) January 1, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας, Γκίλα Γκάμλιελ, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο σε υποστήριξη των διαδηλώσεων και προέβλεψε ότι θα οδηγήσουν στην πτώση του καθεστώτος.

Ο υπουργός Διασποράς Αμίχαϊ Τσίκλι δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα υποστήριξης των διαδηλώσεων. Η ανάρτησή του περιλάμβανε μια εικόνα διαδήλωσης που προφανώς δημιουργήθηκε με ΤΝ, στην οποία κάποιος κυμάτιζε τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο.

«Στηρίζω τον λαό του Ιράν», δήλωνε το κείμενο που εμφανιζόταν πάνω από την εικόνα.

Η στάση του Νετανιάχου

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, σε αντίθεση με ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ο Νετανιάχου δεν σχολίασε δημοσίως τις διαδηλώσεις στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει την υποστήριξή του στους διαδηλωτές σε προηγούμενες περιόδους κοινωνικών αναταραχών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η απόφασή του να παραμείνει σιωπηλός οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανησυχία ότι αν έπαιρνε θέση, αυτό θα έδινε στην Ισλαμική Δημοκρατία μια δικαιολογία για να στοχεύσει το Ισραήλ, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το Channel 12, η απόφαση ελήφθη μετά από ενημέρωση που πραγματοποίησε ο Νετανιάχου σχετικά με το θέμα στο ξενοδοχείο του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. «Παρακολουθούμε τα δραματικά εσωτερικά γεγονότα στο Ιράν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.