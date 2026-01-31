Το Ισραήλ διαψεύδει ότι εμπλέκεται στις εκρήξεις στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στην παράκτια πόλη του Περσικού Κόλπου, Μπαντάρ Αμπάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι η αιτία της έκρηξης δεν ήταν ακόμη γνωστή.

Τουλαχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν.

Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε οκταώροφο κτίριο, «καταστρέφοντας δύο ορόφους, αρκετά οχήματα και καταστήματα» στην περιοχή της λεωφόρου Μοαλέμ στην πόλη.

Επιπλέον, σε ξεχωριστή περίπτωση, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη αερίου, η οποία σημειώθηκε επίσης σήμερα στη γειτονιά Κιανσάχρ της πόλης Αχβάζ.

Τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι και οι δύο εκρήξεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ιρανικές αρχές δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν άμεσα για σχόλιο.



